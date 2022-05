Ucraina, ultime notizie. Ue studia piano per pagare gas russo senza violare sanzioni. Blinken, sosteniamo adesione Svezia e Finlandia nella Nato (Di domenica 15 maggio 2022) La Finlandia annuncia formalmente la richiesta di ingresso nella Nato. Secondo la stampa locale la Svezia presenterà la sua domanda di adesione martedì. La Turchia insiste: ok all’adesione, purché smettano di sostenere il Pkk. “L'Ucraina può vincere la guerra”, dice il segretario generale della Nato Stoltenberg al termine del vertice dell’Alleanza a Berlino. Secondo Londra, Mosca “ha probabilmente” perso un terzo delle forze di combattimento. Kiev: 227 bambini uccisi dall’inizio della guerra, bombe incendiarie o al fosforo sull'acciaieria Azovstal Leggi su ilsole24ore (Di domenica 15 maggio 2022) Laannuncia formalmente la richiesta di ingresso. Secondo la stampa locale lapresenterà la sua domanda dimartedì. La Turchia insiste: ok all’, purché smettano di sostenere il Pkk. “L'può vincere la guerra”, dice il segretario generale dellaStoltenberg al termine del vertice dell’Alleanza a Berlino. Secondo Londra, Mosca “ha probabilmente” perso un terzo delle forze di combattimento. Kiev: 227 bambini uccisi dall’inizio della guerra, bombe incendiarie o al fosforo sull'acciaieria Azovstal

