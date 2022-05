Ucraina, ultime notizie. La Nato: l’Ucraina può vincere. Kiev: convoglio di civili Mariupol arrivato a Zaporizhzhia (Di domenica 15 maggio 2022) Secondo e ultimo giorno oggi a Berlino del vertice informale Nato dei ministri degli Esteri. Putin avverte la Finlandia: l’ingresso nell'Alleanza atlantica è una minaccia per la Russia che non potrà rimanere senza risposta. La Turchia apre invece all'adesione di Helsinki e della Svezia, ma chiede che smettano di sostenere il Pkk. Ankara offre una nave per portare i profughi a Istanbul. Kiev: i russi si stanno ritirando dalla regione di Kharkiv Leggi su ilsole24ore (Di domenica 15 maggio 2022) Secondo e ultimo giorno oggi a Berlino del vertice informaledei ministri degli Esteri. Putin avverte la Finlandia: l’ingresso nell'Alleanza atlantica è una minaccia per la Russia che non potrà rimanere senza risposta. La Turchia apre invece all'adesione di Helsinki e della Svezia, ma chiede che smettano di sostenere il Pkk. Ankara offre una nave per portare i profughi a Istanbul.: i russi si stanno ritirando dalla regione di Kharkiv

