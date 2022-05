Ucraina, Mosca: "Combattenti Azov sono criminali di guerra, no ai negoziati" | la Finlandia e l'adesione alla Nato: "Minaccia nucleare russa ... (Di domenica 15 maggio 2022) Secondo il capo della delegazione russa, i militari del battaglione sono oggetto di negoziati politici. La premier Sanna Marin: 'E' la giusta decisione per rafforzare la nostra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 15 maggio 2022) Secondo il capo della delegazione, i militari del battaglioneoggetto dipolitici. La premier Sanna Marin: 'E' la giusta decisione per rafforzare la nostra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Se la Finlandia abbandonasse la sua neutralità sarebbe un errore. Lo ha detto Putin, in una telefonata co… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha so… - Agenzia_Ansa : Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoig… - c_carlodes : Guerra Russia-Ucraina, Di Maio sposa la linea Macron: “Tenere aperto un canale con Mosca” - KovalevskyMasha : Ucraina - Russia, le news dal conflitto oggi. Stoltenberg: 'L'Ucraina può vincere la guerra'. Mosca: 'No a negoziat… -