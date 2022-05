Ucraina, l'ex comandante del gruppo Wagner: «Rifiuto di combattere, ora si scambia il patrottismo con i dollari» (Di domenica 15 maggio 2022) «Non volevo più combattere contro i miei fratelli. Soprattutto, avevo capito che l'Ucraina era lontana dall'aver completamente torto e la Russia dall'essere... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 15 maggio 2022) «Non volevo piùcontro i miei fratelli. Soprattutto, avevo capito che l'era lontana dall'aver completamente torto e la Russia dall'essere...

