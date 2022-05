Ucraina: la Nato potrebbe definire la Russia una 'minaccia diretta' (Di domenica 15 maggio 2022) Se si continua su questa strada il rischio c'è : la Nato potrebbe definire la Russia non più `partner´ ma `minaccia diretta´ nel documento Strategico che sarà approvato dagli Alleati nel vertice di ... Leggi su globalist (Di domenica 15 maggio 2022) Se si continua su questa strada il rischio c'è : lalanon più `partner´ ma `´ nel documento Strategico che sarà approvato dagli Alleati nel vertice di ...

Advertising

fattoquotidiano : Il dissenso è libero. Vorrei soltanto essere giudicato per quello che dico. Mi auguro di avere occasione di confron… - AndreaMarcucci : Se una trattativa oggi è più vicina, è perché la guerra all’#Ucraina non sta andando come voleva Putin. Tutto quest… - Agenzia_Ansa : La Svezia intende presentare la propria domanda di adesione alla Nato martedì, dopo che il governo avrà preso la de… - Matteo1944 : @DavideR46325615 Concordo a piene mani con la signora, la cosa che dà fastidio che il tutto si trasformi in pro US… - bbmgrcmlgmo : @CostantinoMane1 @DAVIDPARENZO @NATO Sia l'Ucraina che la Georgia erano neutrali, eppure sono state aggredire. All'… -