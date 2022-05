Ucraina, la guerra del grano. L’India si tiene il suo: rischio crisi globale (Di domenica 15 maggio 2022) I riflessi della guerra in Ucraina si riverberano sempre di più sul commercio internazionale di grano. Kiev è il sesto esportatore mondiale con 18 milioni di tonnellate all’anno ma i porti sul Mar Nero sono sbarrati: servono corridoi alimentari. E L’India, a sorpresa, ha deciso di non esportare più. Il rischio, quindi, è che molti paesi del mondo, soprattutto i più poveri, non riescano a ricevere un sufficiente approvvigionamento di frumento, indispensabile per l’alimentazione delle popolazioni. Il fatto che L’India abbia bloccato le esportazioni di grano non è una buona notizia. New Delhi è il secondo produttore del pianeta dopo la Cina e prima della Russia. E, sebbene esporti soltanto lo 0,5% della sua produzione di frumento, in molti speravano che, a fronte del ... Leggi su velvetmag (Di domenica 15 maggio 2022) I riflessi dellainsi riverberano sempre di più sul commercio internazionale di. Kiev è il sesto esportatore mondiale con 18 milioni di tonnellate all’anno ma i porti sul Mar Nero sono sbarrati: servono corridoi alimentari. E, a sorpresa, ha deciso di non esportare più. Il, quindi, è che molti paesi del mondo, soprattutto i più poveri, non riescano a ricevere un sufficiente approvvigionamento di frumento, indispensabile per l’alimentazione delle popolazioni. Il fatto cheabbia bloccato le esportazioni dinon è una buona notizia. New Delhi è il secondo produttore del pianeta dopo la Cina e prima della Russia. E, sebbene esporti soltanto lo 0,5% della sua produzione di frumento, in molti speravano che, a fronte del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Finlandia: la Russia ha interrotto l'elettricità #Ucraina - ilfoglio_it : Da Zelensky in affari col figlio di Biden alla santità di Bandera. I due storici comunisti Canfora e D'Orsi propala… - AndreaMarcucci : Se una trattativa oggi è più vicina, è perché la guerra all’#Ucraina non sta andando come voleva Putin. Tutto quest… - CordelGiorno : Helsinki insiste, il G7 blinda i confini. Le forze armate di Kiev respingono 12 attacchi russi nel Donbass. La Turc… - sociableafter10 : RT @unbroken_unbent: in un'edizione di ballad inglesi, l'ucraina ha portato una canzone con un bel significato, in ucraino, con musica trad… -