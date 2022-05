Ucraina: Kuleba, 'Germania sia leader in processo per adesione a Ue' (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha informato la Germania sullo stato del processo di candidatura dell'Ucraina all'Ue affermando: "Abbiamo avuto una conversazione molto interessante con i tedeschi. Ho detto loro che prima o poi l'Ucraina otterrà lo status di candidato. Di conseguenza la scelta che hanno davanti le elite tedesche è molto semplice: condurre questo processo e iscrivere i loro nomi nella storia dell'Europa, o accadrà comunque anche senza la loro leadership. Gli ho spiegato che sarebbe meglio per la Germania essere in prima linea in questo processo". Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroha informato lasullo stato deldi candidatura dell'all'Ue affermando: "Abbiamo avuto una conversazione molto interessante con i tedeschi. Ho detto loro che prima o poi l'otterrà lo status di candidato. Di conseguenza la scelta che hanno davanti le elite tedesche è molto semplice: condurre questoe iscrivere i loro nomi nella storia dell'Europa, o accadrà comunque anche senza la loroship. Gli ho spiegato che sarebbe meglio per laessere in prima linea in questo".

