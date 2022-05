Ucraina diretta, Nato: 'Zelensky può vincere'. Missili russi colpiscono struttura militare a Leopoli (Di domenica 15 maggio 2022) L'evacuazione dei combattenti ancora asserragliati dentro l'acciaieria Azovstal a Mariupol si fa sempre più difficile. Le trattative continuano, ma nonostante la mediazione della Turchia - che si è ... Leggi su leggo (Di domenica 15 maggio 2022) L'evacuazione dei combattenti ancora asserragliati dentro l'acciaieria Azovstal a Mariupol si fa sempre più difficile. Le trattative continuano, ma nonostante la mediazione della Turchia - che si è ...

