Ucraina | consigliere Zelensky | ' guerra può terminare a fine anno' **

(Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Mikhailo Podoliak,a capo dell'ufficio presidenziale, ha affermato su twitter che l'Ucraina non è interessata in unaprolungata. Tuttavia, è impossibile che latermini questo mese. "Noi non possiamo smettere di combattere questo mese. Ma possiamo entro ladell'. La ricetta per la vittoria è semplice: un reale embargo petrolifero, più carri armati, aerei ed artiglieria".