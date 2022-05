Ucraina, Casellati “Parlamento determinante per dare indirizzi Governo” (Di domenica 15 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ritengo fondamentale che, come avverrà in settimana, il presidente Draghi venga a riferire al Parlamento sugli esiti della visita negli Stati Uniti e del suo confronto con il presidente Biden. E’ qui che il Parlamento dovrà avere un ruolo determinante nell’ascoltare e nel decidere gli indirizzi al Governo”. Lo dice la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati in una intervista al Corriere della Sera. “E’ evidente che tutti aspiriamo alla pace perchè ogni guerra rappresenta una tragica frattura dell’umanità. Però la parola pace ha un senso solo se è raggiungibile. Ci stiamo confrontando con una guerra a più dimensioni che ha sconvolto l’architettura dei poteri a livello internazionale. E quindi è a livello internazionale che va ricercata la soluzione ... Leggi su ildenaro (Di domenica 15 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ritengo fondamentale che, come avverrà in settimana, il presidente Draghi venga a riferire alsugli esiti della visita negli Stati Uniti e del suo confronto con il presidente Biden. E’ qui che ildovrà avere un ruolonell’ascoltare e nel decidere glial”. Lo dice la presidente del Senato Maria Elisabettain una intervista al Corriere della Sera. “E’ evidente che tutti aspiriamo alla pace perchè ogni guerra rappresenta una tragica frattura dell’umanità. Però la parola pace ha un senso solo se è raggiungibile. Ci stiamo confrontando con una guerra a più dimensioni che ha sconvolto l’architettura dei poteri a livello internazionale. E quindi è a livello internazionale che va ricercata la soluzione ...

Advertising

LaNotifica : Ucraina, Casellati “Parlamento determinante per dare indirizzi Governo” - vivereitalia : Ucraina, Casellati 'Parlamento determinante per dare indirizzi Governo' - nichi_nicola : RT @AnitaCecolin: Incredibile bavaglio, la Democrazia di nuovo calpestata. Casellati scioglie la Commissione esteri del Senato. Punito pol… - messina_oggi : Ucraina, Casellati “Parlamento determinante per dare indirizzi Governo”MILANO (ITALPRESS) - 'Ritengo fondamentale c… - IlModeratoreWeb : Ucraina, Casellati “Parlamento determinante per dare indirizzi Governo” - -