Ubriaco sale sulla cupola del Pantheon | ‘Volevo fare pubblicità’

(Di domenica 15 maggio 2022) Voleva, a sua detta, ‘solo’una pubblicità per i grandi marchi di abbigliamento. E avrà pensato: quale sfondo migliore se non il, una delle opere d’arte della Capitale? Dai pensieri ai fatti perché lui, un turista americano, esperto scalatore, ha pensato bene di ‘scalare’ la parte esterna del monumento e di camminare sul tetto. Convinto che a quell’ora, alle cinque del mattino, nessuno lo vedesse. Turista americano cammina sul tetto delAlquanto brillo, il turista americano di 26 anni giovedì mattina all’alba, poco prima delle 5.30, ha pensato bene di salire sul, di camminare sul tetto. Il motivo? Stando a quanto ha raccontato agli agenti di Polizia, lui volevauna pubblicità. In una performance così spericolata, rischiosa e pericolosa per lui e per l’opera d’arte. ...