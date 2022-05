Tutto come da copione. L’Ucraina vince l’Eurovision song contest. Televoto politico. Adesso l’Ucraina vincerà anche i Mondiali di calcio, il Torneo di Wimbledon ed il SuperBowl (Di domenica 15 maggio 2022) E’ una vittoria politica quella della Kalush Orchestra all’Eurovision song contest 2022. Non c’era stato neanche bisogno di ascoltare le canzoni in gara all’Eurovision. La Kalush Orchestra era stato già deciso che vincesse l’Eurovision per evidentissime ragioni politiche. L’ascolto dei brani in gara ha confermato che la vincitrice “Stefania” non fosse certo la migliore delle canzoni in gara all’Eurovision di Torino. Ma il misterioso algoritmo del Televoto ha decretato l’unico risultato possibile per l’Eurovision: la vittoria dell’Ucraina (leggì di più) Dico misterioso perché al pubblico viene palesata l’elaborazione di un algoritmo non un voto reale. ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022) E’ una vittoria politica quella della Kalush Orchestra al2022. Non c’era stato nebisogno di ascoltare le canzoni in gara al. La Kalush Orchestra era stato già deciso chesseper evidentissime ragioni politiche. L’ascolto dei brani in gara ha confermato che la vincitrice “Stefania” non fosse certo la migliore delle canzoni in gara aldi Torino. Ma il misterioso algoritmo delha decretato l’unico risultato possibile per: la vittoria del(leggì di più) Dico misterioso perché al pubblico viene palesata l’elaborazione di un algoritmo non un voto reale. ...

