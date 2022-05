Tritata e buttata nell' immondizia | ricordate Sonia Marra? Dopo 16 anni orrore puro

(Di domenica 15 maggio 2022) Il caso di, la ragazza pugliese scomparsa nel 2006 all'età di 25, si arricchisce di un nuovo, inquietante, capitolo. I carabinieri di Todi,'ambito di un'operazione antidroga coordinata dalla procura di Perugia, si sono imbattuti in un'intercettazione-choc. "A quella ragazza sai che hanno fatto? A quella l'hannoQuella non la ritroveranno mai. L'hanno", diceva uno riferendosi proprio a. La ragazza era sparita dalla sua casa di Elce,a zona universitaria di Perugia, poco distante dalla scuola di Teologia di Montemorcino dove lavorava. E ora il caso si riapre. A dar contro della notizia Il Messaggero, che ricorda come Umberto Bindella ...

