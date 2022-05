Triathlon | Europe Cup Caorle 2022 | doppietta Italia femminile con Missaglia e Prestia

Leggi su sportface

(Di domenica 15 maggio 2022)nella categoria Elite donne allaCupdi, a Venezia. Dopo la vittoria di Euan De Nigro tra gli junior uomini, sono Carlottae Angelicaa salire rispettivamente sul primo e secondo gradino del podio. Azzurre sempre protagoniste in una gara molto combattuta, in cui nel finale la tedesca Selina Klamt si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo. Carlotta(Valdigne) ha chiuso la prova con il tempo di 56’58”, con Angelica(RaschianiTeam) e Klamnt ad un solo secondo di distacco. Ottimi piazzamenti anche per le altre azzurre in gara: Bianca Seregni settima, Costanza Arpinelli decima, ...