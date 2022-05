Transazione energetica | Celata | “Ci sono lungaggini burocratiche spaventose”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 maggio 2022) Bergamo. Il primo evento di Bergamo Next Level 2022 ha al centro un tema di estrema attualità: l’energia. Un talk, una chiacchierata aperta per fare il punto sulla transizionee sulle fonti rinnovabili. Con uno dei maggiori esperti nazionali sull’argomento: Gian Piero, presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Energia. Già direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche dell’Enea e membro dell’European Energy Research Alliance, l’ingegnere in collegamento in diretta ha risposto alle sollecitazioni degli ospiti presenti nell’auditorium Calegari di Confartigianato.ha ricordato le condizioni ambientali di partenza per affrontare la questione: “I cambiamenti climaticidovuti all’effetto antropico e in particolare alle emissioni di Co2. Per questo l’impiego crescente di energie ...