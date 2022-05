Tragedia nel mondo del calcio: si lancia dalla scogliera e muore annegato, il calcio piange Mourad Lamrabatte | VIDEO (Di domenica 15 maggio 2022) Il calcio è sotto shock per una Tragedia legata anche al mondo del pallone. E’ morto Mourad Lamrabatte, ex calciatore professionista. L’uomo, sotto gli occhi della moglie e dei figli, si è lanciato da una scogliera per un tuffo ma purtroppo ha sbattuto violentemente contro uno scoglio. Il 31enne era in vacanza con la famiglia, in Spagna. Lamrabatte voleva fare un salto di oltre 30 metri ma non è riuscito a calcolare bene la distanza. Il dramma si è registrato sotto gli occhi di moglie e figli che stavano filmando il salto con un cellulare da una barca ancorata di fronte alla scogliera. La Tragedia è avvenuta sulle isole Malgrats, formate da due isolotti. Nel VIDEO si vede l’ex ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 15 maggio 2022) Ilè sotto shock per unalegata anche aldel pallone. E’ morto, ex calciatore professionista. L’uomo, sotto gli occhi della moglie e dei figli, si èto da unaper un tuffo ma purtroppo ha sbattuto violentemente contro uno scoglio. Il 31enne era in vacanza con la famiglia, in Spagna.voleva fare un salto di oltre 30 metri ma non è riuscito a calcolare bene la distanza. Il dramma si è registrato sotto gli occhi di moglie e figli che stavano filmando il salto con un cellulare da una barca ancorata di fronte alla. Laè avvenuta sulle isole Malgrats, formate da due isolotti. Nelsi vede l’ex ...

