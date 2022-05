Tottenham | Conte | «Champions? Questo club cambia gli allenatori | ma i giocatori alla fine sono sempre quelli»

Advertising

pisto_gol : #Klopp boccia #Conte “Il Tottenham ha avuto il 36% di possesso-palla: sono un club di livello mondiale, dovrebbero… - GoalItalia : 'Non siamo a un funerale, stiamo parlando di calcio' 'Nella mia vita è successo di peggio e sono ancora qui' Jurg… - sportface2016 : #Tottenham, #Conte: “Il club cambia gli allenatori, ma i giocatori sono sempre gli stessi” - il_prof_13 : @BiffiLuca @IMBili_ @deliux9 Sono scelte. Hombre vertical. Sei venuto meno ai patti? Faccio saltate il banco. Vuole… - im_jordanv : ?????????????? | FT. Tottenham 1-0 Burnley Gli Spurs di Conte non mollano! Vittoria di misura grazie a Kane, che ha segna… -

: "Champions Questo club cambia gli allenatori, ma i giocatori alla fine sono sempre quelli". Le parole del tecnico delAntonioha così parlato riguardo alla rincorsa Champions del suonel post partita del match vinto contro il Burnley. "Sono venuto qui per provare a migliorare la situazione, ...Nonostante la vittoria ottenuta contro il Burnley , grazie ad un calcio di rigore di Kane, Antoniosbotta ai microfoni nel post - partita. Il tecnico si rammarica per le difficoltà della squadra nel raggiungere la qualificazione in Champions League , facendo mea culpa e parlando in questo ...Nonostante la vittoria ottenuta contro il Burnley, grazie ad un calcio di rigore di Kane, Antonio Conte sbotta ai microfoni nel post-partita. Il tecnico si rammarica per le difficoltà della squadra ne ...I Reds potrebbero presentarsi all'ultima giornata a -1 dai Citizens LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Una vittoria avrebbe virtualmente chiuso ...