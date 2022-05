Torta alla crema gianduia: un impareggiabile piacere al cioccolato. (Di domenica 15 maggio 2022) La Torta alla crema gianduia è un dessert ricco di sapori e di croccantezza grazie alle nocciole e al cioccolato fondete! Vi conquisterà dal primo morso, lasciando a bocca aperta tutti i vostri ospiti! Un dolce tradizione di Torino, la sua origine risale al 1806 e da quel momento, è uno dei dessert più amati dagli italiani. Una ricetta semplice, aromatizzata dal rum e irresistibile, provare per credere. Curiose? Iniziamo! Torta alla crema gianduia: ricetta e preparazione. Per questa ricetta, procuratevi: Per la base: rum, 3 cucchiai uova medie, 6 burro, 200 g zucchero di canna, 200 g nocciole intere, 200 g ciocciolato fondente, 200 g Per la farcitura: ciocciolato fondente nocciole intere, 50 g Accendete il forno 180 °. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 15 maggio 2022) Laè un dessert ricco di sapori e di croccantezza grazie alle nocciole e alfondete! Vi conquisterà dal primo morso, lasciando a bocca aperta tutti i vostri ospiti! Un dolce tradizione di Torino, la sua origine risale al 1806 e da quel momento, è uno dei dessert più amati dagli italiani. Una ricetta semplice, aromatizzata dal rum e irresistibile, provare per credere. Curiose? Iniziamo!: ricetta e preparazione. Per questa ricetta, procuratevi: Per la base: rum, 3 cucchiai uova medie, 6 burro, 200 g zucchero di canna, 200 g nocciole intere, 200 g ciocciolato fondente, 200 g Per la farcitura: ciocciolato fondente nocciole intere, 50 g Accendete il forno 180 °. ...

