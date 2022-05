Tiro a segno, Coppa del Mondo juniores Suhl 2022: i risultati di domenica 15 maggio. Sollazzo vince nella 3 posizioni (Di domenica 15 maggio 2022) A Suhl, dove è in corso la tappa di Coppa del Mondo dedicato agli juniores, il programma del Tiro a segno ha riservato altre tre finali alle nazioni partecipanti all’evento. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Carabina 3 posizioni 50m uomini junior Inno di Mameli a tutto volume. Danilo Dennis Sollazzo conferma la sua forza vincendo nel contest a fuoco dalla lunga distanza imponendosi per 17-15, nel Gold Medal Match, contro l’indiano l’indiano Shivam Dabas; in un podio in cui si è inserito anche il francese Nathal Bailly. Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi e Luca Sbarbati invece si sono fermati in qualifica: rispettivamente al 10°, 16° e 26° posto. Pistola sportiva 25 donne juniorNon c’è partita, con l’India che si prende tutto. ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) A, dove è in corso la tappa dideldedicato agli, il programma delha riservato altre tre finali alle nazioni partecipanti all’evento. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Carabina 350m uomini junior Inno di Mameli a tutto volume. Danilo Dennisconferma la sua forzando nel contest a fuoco dalla lunga distanza imponendosi per 17-15, nel Gold Medal Match, contro l’indiano l’indiano Shivam Dabas; in un podio in cui si è inserito anche il francese Nathal Bailly. Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi e Luca Sbarbati invece si sono fermati in qualifica: rispettivamente al 10°, 16° e 26° posto. Pistola sportiva 25 donne juniorNon c’è partita, con l’India che si prende tutto. ...

