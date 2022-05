TikTok in Europa spiega come i grandi eventi come l’Eurovision hanno influenzato la sua crescita (Di domenica 15 maggio 2022) Continuano ad andare avanti le lancette di TikTok. E anche se l’Eurovision si è appena concluso, restano ancora negli occhi – oltre alle immagini dei trionfatori – anche quelle della partnership con il social network del momento. Che, in controtendenza rispetto ad altre piattaforme, continua a crescere, anche grazie alla visibilità che sta avendo con le sue partnership con grandi eventi, dal mondo dello sport al mondo dello spettacolo. Ieri l’Eurovision a Torino, ad esempio, domani il Festival di Cannes. A questo proposito, sono importanti le parole di Rich Waterworth, il General manager per l’Europa della piattaforma nata in Cina. LEGGI ANCHE > La Gen Z abbandona i social network TikTok e grandi eventi, cosa ha detto il General ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 15 maggio 2022) Continuano ad andare avanti le lancette di. E anche sesi è appena concluso, restano ancora negli occhi – oltre alle immagini dei trionfatori – anche quelle della partnership con il social network del momento. Che, in controtendenza rispetto ad altre piattaforme, continua a crescere, anche grazie alla visibilità che sta avendo con le sue partnership con, dal mondo dello sport al mondo dello spettacolo. Ieria Torino, ad esempio, domani il Festival di Cannes. A questo proposito, sono importanti le parole di Rich Waterworth, il General manager per l’della piattaforma nata in Cina. LEGGI ANCHE > La Gen Z abbandona i social network, cosa ha detto il General ...

scc68samu : RT @ahabello: Il disastro dell'Europa in mano a inetti e affaristi senza scrupoli...?? - ahabello : Il disastro dell'Europa in mano a inetti e affaristi senza scrupoli...?? - lvxbrumalis : @the8journal semplicemente stupenda dove la trovi un’altra folk techno che diventa virale su tiktok lei ha rivoluzionato l’europa!!!! - cratete : Europa, sei l'ultimo baluardo contro TikTok #Eurovision #ESC2022 - 12Sofi23 : RT @LunardiDaniele: @luigidimaio @DmytroKuleba L'Ucraina non ha mai avuto i requisiti minimi richiesti per entrare in Europa non è stata in… -