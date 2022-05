Tifosi ancora all’esterno dello stadio Maradona: svelato il motivo (Di domenica 15 maggio 2022) È stata una giornata speciale quella di oggi, che ha visto Napoli e Genoa in campo in una gara dalle emozioni fortissime. Questa è stata infatti l’ultima gara di Lorenzo Insigne allo stadio Diego Armando Maradona. È infatti ufficiale il suo addio al termine della stagione direzione Toronto. L’omaggio al proprio beniamino è partito già prima della gara, con una cerimonia in cui sono stati consegnati in campo ad Insigne una serie di regali. Le emozioni sono poi continuate al termine della gara, con l’ultimo saluto del talento di Frattamaggiore al suo pubblico con un lunghissimo giro di campo. Lorenzo Insigne Si sono radunati però tanti Tifosi fuori dallo stadio per tributare un altro saluto ancora ad Insigne, aspettando la sua uscita dallo stadio Diego Armando ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) È stata una giornata speciale quella di oggi, che ha visto Napoli e Genoa in campo in una gara dalle emozioni fortissime. Questa è stata infatti l’ultima gara di Lorenzo Insigne alloDiego Armando. È infatti ufficiale il suo addio al termine della stagione direzione Toronto. L’omaggio al proprio beniamino è partito già prima della gara, con una cerimonia in cui sono stati consegnati in campo ad Insigne una serie di regali. Le emozioni sono poi continuate al termine della gara, con l’ultimo saluto del talento di Frattamaggiore al suo pubblico con un lunghissimo giro di campo. Lorenzo Insigne Si sono radunati però tantifuori dalloper tributare un altro salutoad Insigne, aspettando la sua uscita dalloDiego Armando ...

