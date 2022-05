Terribile incidente sulla Roma Fiumicino tra tre auto e una moto: morta una persona, strada chiusa (Di domenica 15 maggio 2022) Terribile incidente poco fa sull’autostrada A91 “Roma-Fiumicino”. Lo scontro tra tre auto e una moto ha causato la morte di una un uomo. E’ successo all’altezza del km 16,000, in direzione aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci. Inferno sull’autostrada La cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione, a scontrarsi sono state tre vetture e una moto. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di età compresa tra i 50 e i 60 anni, non ancora identificato. Al momento è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione di Fiumicino per consentire i soccorsi e i rilievi. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 15 maggio 2022)poco fa sull’A91 “”. Lo scontro tra tree unaha causato la morte di una un uomo. E’ successo all’altezza del km 16,000, in direzione aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci. Inferno sull’La cause dell’sono ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione, a scontrarsi sono state tre vetture e una. Ad avere la peggio il centauro, un uomo di età compresa tra i 50 e i 60 anni, non ancora identificato. Al momento è temporaneamentela carreggiata in direzione diper consentire i soccorsi e i rilievi. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono ...

Advertising

CorriereCitta : Terribile incidente sulla Roma Fiumicino: morta una persona, strada chiusa - CasilinaNews : Terribile incidente stradale sulla A91 Roma-Fiumicino: morta una persona e carreggiata chiusa. Forze dell'Ordine su… - siciliafeed : Terribile incidente nella notte a Corleone, dove perdono la vita due giovanissimi di 16 e 18 anni: sarà lutto citta… - infoitinterno : Terribile incidente nel Vibonese, bilancio drammatico: un morto e tre feriti - Oscar63875284 : RT @verukawww: ???? Non dimentico i vecchi elefanti sfruttati per Gartner PACMA denuncia in Spagna per maltrattamenti dopo il terribile inci… -