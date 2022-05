Terribile incidente aereo, si sono schiantati contro il ponte: il video choc (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo atterraggi di emergenza e piloti presi a pugni durante il volo, arriva un’altra assurda notizia riguardante un aero che si sarebbe schiantato probabilmente per un guasto tecnico. Un piccolo aereo si è schiantato a Miami negli Usa, colpendo in pieno l’Haulover Inlet Bridge. Sui social stanno circolando le immagini dell’incidente, con il mezzo totalmente distrutto sul ponte, avvolto dalle fiamme e una coltre di fumo. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti da parte dei soccorsi giunti immediatamente sul posto.



Un piccolo aereo, partito dall'aeroporto internazionale di Fort Lauderdale per giugere all'aeroporto internazionale di Key Westsi, si è schiantato a Miami negli Usa, colpendo in pieno l'Haulover Inlet Bridge. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Leggo, il velivolo avrebbe centrato ...

