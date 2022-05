Tennis, Salvini esulta per Djokovic: “Grande Nole, il più forte di tutti” (Di domenica 15 maggio 2022) Matteo Salvini, tramite un post su Facebook, esulta per la vittoria di Djokovic agli Internazionali Bnl d’Italia 2022, con queste parole di elogio: “Djokovic vince gli Internazionali di Roma, più forte di tutto e di tutti! Grande Nole”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Matteo, tramite un post su Facebook,per la vittoria diagli Internazionali Bnl d’Italia 2022, con queste parole di elogio: “vince gli Internazionali di Roma, piùdi tutto e di”. SportFace.

