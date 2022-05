Tennis | Paolo Bertolucci | “Jannik Sinner matura nel bagaglio tecnico | ma necessita di un lavoro fisico”

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Nella giornata odierna calerà il sipario sugli Internazionali d’Italia 2022 di. Sulla terra rossa del Foro Italico assisteremo agli ultimi incontri in programma del tabellone maschile e femminile e tra gli uomini il confronto tra il n.1 del mondo Novak Djokovic e il vincitore del torneo di Madrid del 2021 e del 2022, Stefanos Tsitsipas, tiene banco anche perché il precedente dei due nell’ultimo atto del Roland Garros 2021 alimenta l’interesse. Tuttavia, nel corso di questo torneo, si sono annotati i riscontri diche per la prima volta ha raggiunto i quarti di finale di questo torneo. Lo stop contro Tsitsipas nel turno citato ha portato a diverse chiave di lettura. Nei fatti, l’altoatesino ancora non è riuscito a battere in nessuna delle 12 circostanze un top-5 e quanto accaduto con il greco rafforza questo ...