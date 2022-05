Tennis, Monfils e Svitolina aspettano una bambina: l’annuncio sui social (FOTO) (Di domenica 15 maggio 2022) “Con il cuore pieno di amore e felicità, siamo lieti di annunciare che aspettiamo una bambina ad ottobre”. Ad annunciarlo sui propri profili social è il Tennista francese Gael Monfils, sposato con la Tennista ucraina Elina Svitolina. Con una FOTO in cui Monfils abbraccia la pancia del suo amore viene annunciata la lieta novella. In un periodo difficile anche per la stessa Svitolina vista la guerra che sta devastando il suo paese natale. With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October pic.twitter.com/LernKW9Seq — Gael Monfils (@Gael Monfils) May 15, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) “Con il cuore pieno di amore e felicità, siamo lieti di annunciare che aspettiamo unaad ottobre”. Ad annunciarlo sui propri profiliè ilta francese Gael, sposato con lata ucraina Elina. Con unain cuiabbraccia la pancia del suo amore viene annunciata la lieta novella. In un periodo difficile anche per la stessavista la guerra che sta devastando il suo paese natale. With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October pic.twitter.com/LernKW9Seq — Gael(@Gael) May 15, 2022 SportFace.

