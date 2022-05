Tennis: Djokovic trionfa a Roma, battuto Tsitsipas (Di domenica 15 maggio 2022) Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali di Roma . Batte in finale Stefanos Tsitsipas in due set con il risultato di 6-0, 7-6 in un’ora e 36 minuti. Djokovic: "Grazie Roma per il supporto"... Leggi su feedpress.me (Di domenica 15 maggio 2022) Novakvince per la sesta volta gli Internazionali di. Batte in finale Stefanosin due set con il risultato di 6-0, 7-6 in un’ora e 36 minuti.: "Grazieper il supporto"...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? TENNIS: LA LEZIONE DI DJOKOVIC AL TORNEO DI ROMA ?? ?? Lui NON si è piegato alla vaccinazione forzata, è restato i… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP ROMA, DJOKOVIC VINCE GLI INTERNAZIONALI Batte Tsitsipas 6/0 7/6, sesto trionfo a Roma… - TgLa7 : #Tennis: #Djokovic vince a Roma, battuto #Tsitsipas. Greco battuto in due set con il risultato di 6-0, 7-6 - Alex81G : @a_meluzzi Gasparri quale autorità ha per impedire a Djokovic a giocare? Chi è lui? Djokovic non mi sembra che abbi… - KavhOctavia : RT @Apndp: #M5S 2018: “basta con la casta, i privilegi, le auto blu, le scorte, i posti d’onore, le manifestazioni dei vip etc etc” #oggi:… -