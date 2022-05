Tempesta d'amore, anticipazioni 15 maggio: la disperata ricerca di Florian (Di domenica 15 maggio 2022) Florian Vogt sarà il grande protagonista della puntata di Tempesta d'amore di oggi, domenica 15 maggio, come testimoniano le anticipazioni. Il ragazzo, dopo aver fatto un inquietante sogno in cui Maja appariva in pericolo, ha saputo che lei ed Hannes non sono mai arrivati alla cena con Robert e ha iniziato a preoccuparsi per lei. Poco dopo, il ragazzo ha appreso dal figlio di Werner che nella zona in cui la Von Thalheim e il fidanzato sono andati in escursione, si è verificata una frana e ha subito deciso di correre a cercarla insieme a Selina. Florian si lancerà in una disperata ricerca contro il tempo, mentre Maja ed Hannes continueranno ad essere imprigionati all'interno della grotta con il giovane che perderà sangue a causa della ferita che si ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 15 maggio 2022)Vogt sarà il grande protagonista della puntata did'di oggi, domenica 15, come testimoniano le. Il ragazzo, dopo aver fatto un inquietante sogno in cui Maja appariva in pericolo, ha saputo che lei ed Hannes non sono mai arrivati alla cena con Robert e ha iniziato a preoccuparsi per lei. Poco dopo, il ragazzo ha appreso dal figlio di Werner che nella zona in cui la Von Thalheim e il fidanzato sono andati in escursione, si è verificata una frana e ha subito deciso di correre a cercarla insieme a Selina.si lancerà in unacontro il tempo, mentre Maja ed Hannes continueranno ad essere imprigionati all'interno della grotta con il giovane che perderà sangue a causa della ferita che si ...

