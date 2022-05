Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato lunedì 16 maggio: nomination, sondaggi, percentuali e anticipazioni (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo l’eliminazione definitiva di Laura Maddaloni, che ha dovuto salutare gli amici e il marito Clemente Russo prima di rientrare in Italia, e quella ‘provvisoria’ di Marco Cucolo, che è sbarcato su Playa Sgamada, domani andrà in onda una nuova e imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality, da mesi ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori: tra prove dure, sfide, mancanza di cibo, stanchezza e polemiche. Ma chi verrà eliminato? Chi dei naufraghi è a rischio? View this post on Instagram A post shared by L'Isola dei Famosi (@IsoladeiFamosi) Blind, Lory Del Santo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis al Televoto Sono quattro i concorrenti al Televoto, quindi a rischio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 15 maggio 2022) Dopo l’eliminazione definitiva di Laura Maddaloni, che ha dovuto salutare gli amici e il marito Clemente Russo prima di rientrare in Italia, e quella ‘provvisoria’ di Marco Cucolo, che è sbarcato su Playa Sgamada, domani andrà in onda una nuova e imperdibile puntata dell’dei. Il reality, da mesi ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori: tra prove dure, sfide, mancanza di cibo, stanchezza e polemiche. Ma chi verrà? Chi dei naufraghi è a rischio? View this post on Instagram A post shared by L'dei(@dei) Blind, Lory Del Santo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis alSono quattro i concorrenti al, quindi a rischio ...

