Televoto Finale Amici 21 | come votare stasera | codici e regolamento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 maggio 2022) Tra pochissime ore su Canale 5 verrà decretato il vincitore di, il talent show di successo che sta appassionando, ormai da mesi, migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo le puntate registrate, ora finalmente lo spettacolo sarà in diretta e l’ultima parola spetterà al pubblico, ai fan che non hanno mai smesso di seguire gli allievi della trasmissione, tra prove di canto e ballo: mafare peri propri beniamini? View this post on Instagram A post shared byOfficial (@ufficiale)da casa durante ladi21 Non ci sarà solo il. Ruolo fondamentale nel decretare il vincitore dilo avrà sì il pubblico, ...