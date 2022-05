Teheran 2, c’è anche Glenn Close: “La vita è nelle aree grigie, ma il vero potere si nasconde nell’ombra" (Di domenica 15 maggio 2022) La video intervista a Glenn Close e Niv Sultan, protagoniste della seconda stagione di Teheran: entrambe interpretano delle spie. Su Apple TV+. La seconda stagione di Teheran è su AppleTV+ dal 6 maggio, con un nuovo episodio ogni venerdì, otto in totale. Creata da Moshe Zonder, Teheran racconta la storia di Tamar Rabinyan (Niv Sultan), nata in Iran ma cresciuta in Israele, una hacker informatica che lavora per l'agenzia di intelligence israeliana, Mossad. Nella prima stagione le viene affidata una missione molto diversa dal solito: sotto falsa identità, andare in Iran per manomettere una centrale nucleare iraniana. In Teheran 2 Tamar è ancora infiltrata in Iran e sul suo cammino arriva un nuovo personaggio: Marjan Montazeri, psichiatra americana convertita all'Islam che parla … Leggi su movieplayer (Di domenica 15 maggio 2022) La video intervista ae Niv Sultan, protagoniste della seconda stagione di: entrambe interpretano delle spie. Su Apple TV+. La seconda stagione diè su AppleTV+ dal 6 maggio, con un nuovo episodio ogni venerdì, otto in totale. Creata da Moshe Zonder,racconta la storia di Tamar Rabinyan (Niv Sultan), nata in Iran ma cresciuta in Israele, una hacker informatica che lavora per l'agenzia di intelligence israeliana, Mossad. Nella prima stagione le viene affidata una missione molto diversa dal solito: sotto falsa identità, andare in Iran per manomettere una centrale nucleare iraniana. In2 Tamar è ancora infiltrata in Iran e sul suo cammino arriva un nuovo personaggio: Marjan Montazeri, psichiatra americana convertita all'Islam che parla …

