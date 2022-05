Tantissimi posti di lavoro in RAI | Tutti le selezioni da non perdere, alcune sono già aperte (Di domenica 15 maggio 2022) Rai è una delle più grandi aziende pubbliche italiane, attualmente impiega più di 13.000 persone. Ha sedi in tutto il paese e attualmente sta aprendo tantissime assunzioni per concorso. Ecco i bandi da non perdere. Uno degli aspetti affascinanti del lavoro in Rai, oltre al fatto che spesso sono richieste posizioni “creative” e interessanti, è la sua diffusione in tutto il paese. La Rai offre davvero tantissime occasioni di lavoro, sia “creative” che no Web SourceI bandi attualmente attivi coprono l’Italia da sud a nord e in molte aree rappresentano un’opportunità a cui è difficile resistere. Tecnici di produzione Il primo bando attivo, per importanza è quello che riguarda 85 tecnici di produzione, le posizioni sono distribuite in: Lazio, Lombardia, Campania, Piemonte, Marche, Toscana, Trentino Alto ... Leggi su newstv (Di domenica 15 maggio 2022) Rai è una delle più grandi aziende pubbliche italiane, attualmente impiega più di 13.000 persone. Ha sedi in tutto il paese e attualmente sta aprendo tantissime assunzioni per concorso. Ecco i bandi da non. Uno degli aspetti affascinanti delin Rai, oltre al fatto che spessorichieste posizioni “creative” e interessanti, è la sua diffusione in tutto il paese. La Rai offre davvero tantissime occasioni di, sia “creative” che no Web SourceI bandi attualmente attivi coprono l’Italia da sud a nord e in molte aree rappresentano un’opportunità a cui è difficile resistere. Tecnici di produzione Il primo bando attivo, per importanza è quello che riguarda 85 tecnici di produzione, le posizionidistribuite in: Lazio, Lombardia, Campania, Piemonte, Marche, Toscana, Trentino Alto ...

