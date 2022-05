Svezia | premier Andersson | Fuori da Nato siamo vulnerabili

(Di domenica 15 maggio 2022) Stoccolma, 15 mag. (Adnkronos) - Se larestasse l'unico Paese nella regionedalla- con l'ingresso imminente della Finlandia - "saremmo in una posizione molto vulnerabile". Lo ha detto lasvedese Magdalenain una conferenza stampa, dopo che il suo Partito socialdemocratico al governo si è espresso a favore della richiesta di adesione di Stoccolma all'Alleanza atlantica. In quanto membri della, ha affermato, la"otterrà" più sicurezza e "sarà fornitore di sicurezza". Durante una riunione straordinaria che si è tenuta oggi, la direzione del partito socialdemocratico ha deciso che il partito "lavorerà a una candidatura dellaalla". In una nota diffusa dal partito si legge che, ...

In una dichiarazione, il partito della premier svedese, Magdalena Andersson, spiega di intendere cercare una ampia maggioranza parlamentare a favore dell'ingresso della Svezia nell'Alleanza atlantica.