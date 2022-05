(Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Se larestasse l’unico Paese nella regionedalla– con l’ingresso imminente della Finlandia – “saremmo in una posizione molto vulnerabile”. Lo ha detto lasvedese Magdalenain una conferenza stampa, dopo che il suo Partito socialdemocratico al governo si è espresso a favore della richiesta di adesione di Stoccolma all’Alleanza atlantica. In quanto membri della, ha affermato, la“otterrà” più sicurezza e “sarà fornitore di sicurezza”. Durante una riunione straordinaria che si è tenuta oggi, la direzione del partito socialdemocratico ha deciso che il partito “lavorerà a una candidatura dellaalla”. In una nota diffusa dal partito si legge che, nel caso di via ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Finlandia chiede di entrare ufficialmente nella Nato. La Svezia lo farà martedì. 'La minaccia nucleare di Mosca… - riotta : Ore cruciali in #Svezia dove i Socialdemocratici della premier Magdalena Andersson devono decidere se aderire @NATO dopo invasione #Ucraina - fseviareggio : RT @Adnkronos: Dopo la Finlandia, anche la Svezia verso la Nato. - Adnkronos : Dopo la Finlandia, anche la Svezia verso la Nato. - lifestyleblogit : Svezia, premier Andersson: 'Fuori da Nato siamo vulnerabili' - -

Ma la situazione in questi mesi si è evoluta, con la tradizione di neutralità die Finlandia ... LaMagdalena Andersson, nel giorno dell'invasione, aveva ribadito l'opportunità di ...Se larestasse l'unico Paese nella regione fuori dalla Nato - con l'ingresso imminente della Finlandia - 'saremmo in una posizione molto vulnerabile'. Lo ha detto lasvedese Magdalena ...Se la Svezia restasse l'unico Paese nella regione fuori dalla Nato "saremmo in una posizione molto vulnerabile". Lo ha detto la premier svedese Magdalena Andersson in una conferenza stampa, dopo che ..."La minaccia nucleare è gravissima, non c'è un futuro di pace accanto alla Russia restando da soli", dice a Helsinki la premier Sanna Marin. Così la Finlandia chiede ufficialmente di entrare nell'Alle ...