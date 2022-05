Svezia, il partito di governo approva l'adesione alla Nato (Di domenica 15 maggio 2022) Il partito socialdemocratico al governo in Svezia si è espresso a favore della domanda di adesione alla Nato. Durante una riunione straordinaria che si è tenuta oggi, la direzione ha deciso che il partito "lavorerà a una... Leggi su europa.today (Di domenica 15 maggio 2022) Ilsocialdemocratico alinsi è espresso a favore della domanda di. Durante una riunione straordinaria che si è tenuta oggi, la direzione ha deciso che il"lavorerà a una...

