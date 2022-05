Suzuki | Suppo spiega l’addio e rilancia | “Vinceremo questo Mondiale”

(Di domenica 15 maggio 2022) Sconvolgente fin dal suo annuncio la notizia deldellaalla MotoGP. Ormai ufficiale: uno dei più importanti team del paddock lascerà la classe regina al termine del 2022. Una notizia diventata realtà, come reso noto da un comunicato della squadra nipponica. Una delle storiche scuderie più rinomate, la casa di Hamamatsu, con un importante ruolo di rilievo nel corso degli anni. Un vero peccato, visti anche gli attuali risultati della stagione e i tempi di Joan Mir e Álex Rins alle libere di Le Mans. Un evento inaspettato per tutto il Circus, la cui conferma pare aver lasciato non poco sconcertati i suoi stessi dipendenti, ora rassegnati per l’irreversibile decisione. Posizioni su cui lanon sembra voler cedere, come affermato dallo stesso Livio: “Queste sono decisioni che sono state prese da ...

Il team manager della, Livio, si è espresso in merito al futuro della scuderia e degli obbiettivi per questa stagione. Come noto, infatti, l'azienda giapponese ha annunciato l' addio alla MotoGP , ma ...Raggiunto dai microfoni di Sky Sport MotoGP , il team manager dellaLivioha risposto così alle remote possibilità di poter cambiare le carte in tavola: 'No. Queste sono decisioni che ...MotoGP, ufficiale addio della Suzuki, Suppo: "Vinceremo questo mondiale", ha dichiarato il team manager del team nipponico.Giorni frenetici per il mercato piloti MotoGP. Il manager di Joan Mir asserisce che non c'è nessun accordo certo con la Repsol Honda.