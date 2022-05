Su Rai1 ‘il Festival da dove non l’avete mai visto’ (Di domenica 15 maggio 2022) Amadeus e Fiorello Dopo l’Eurovision torna Sanremo. Stasera alle 22.10, su Rai 1 (al termine di una puntata lunga di Soliti Ignoti e contro la finale di Amici), “il Festival da dove non l’avete mai visto“, docufilm in cui si andrà a curiosare dietro le quinte dello spettacolo, svelandone peripezie e colpi di scena. Protagonisti cantanti, orchestrali, artigiani, tecnici, pubblico in sala… insieme alle loro più segrete emozioni. Un docufilm “multifocale” che racconta il Festival di Sanremo da una moltitudine di punti di vista, anche inediti. Raccontando le storie di chi vive l’evento dal proprio punto di vista, un montaggio alternato e simultaneo svela i retroscena in una docu che ripercorre le tappe principali e permette, inoltre, di riascoltare le sue più belle canzoni. Attraverso il lungo viaggio di un piccolo ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 15 maggio 2022) Amadeus e Fiorello Dopo l’Eurovision torna Sanremo. Stasera alle 22.10, su Rai 1 (al termine di una puntata lunga di Soliti Ignoti e contro la finale di Amici), “ildanonmai visto“, docufilm in cui si andrà a curiosare dietro le quinte dello spettacolo, svelandone peripezie e colpi di scena. Protagonisti cantanti, orchestrali, artigiani, tecnici, pubblico in sala… insieme alle loro più segrete emozioni. Un docufilm “multifocale” che racconta ildi Sanremo da una moltitudine di punti di vista, anche inediti. Raccontando le storie di chi vive l’evento dal proprio punto di vista, un montaggio alternato e simultaneo svela i retroscena in una docu che ripercorre le tappe principali e permette, inoltre, di riascoltare le sue più belle canzoni. Attraverso il lungo viaggio di un piccolo ...

Milly Carlucci, annuncio inaspettato: chi ci sarà a Ballando con le stelle 2022 E per fargli una sorpresa nel programma di Rai1 è intervenuta la padrona di casa che ha fatto un ... La conduttrice lo ha svelato con una battuta: ' A questo punto il musicista ha aggiunto sollevato: Da ... Mara Venier sbarca in prima serata con il suo Domenica In Show, è un addio Mara Venier sbarca in prima serata. Con un annuncio ufficiale giunto poco fa in diretta, con il supporto del direttore di Rai1 Stefano Coletta , la conduttrice ha annunciato uno speciale Domenica In Show . La data da segnare sul calendario è quella dl 27 maggio ma, contrariamente a quanto si ...