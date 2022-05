Advertising

leggoit : #stramilano, in 55mila alla prima edizione post Covid: tra i corridori anche un 91enne. E tante maglie del Milan - infoitsport : Torna la Stramilano dopo due anni di stop per Covid: 55mila iscritti - infoitsport : Milano, torna Stramilano con 55mila corridori - TuttoSuMilano : #Milano, torna Stramilano con 55mila corridori - AGTW_it : Milano, torna Stramilano con 55mila corridori Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, torna Stramilano, la sto… -

A proposito di Milan, tra i partecipanti allaHalf, la corsa per gli atleti professionisti che correranno 21,097 chilometri, c'era anche l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini . ...A proposito di Milan, tra i partecipanti allaHalf, la corsa per gli atleti professionisti che correranno 21,097 chilometri, c'era anche l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini . ...C'era anche un corridore di 91 anni tra i 55.000 iscritti alla Stramilano, la manifestazione podistica che torna tra le vie del capoluogo lombardo dopo due anni di stop causa Covid. Una marea ...Grande festa per il ritorno della Stramilano dopo due anni di stop causa Covid. C'era anche un corridore di 91 anni tra i 55.000 iscritti alla Stramilano, la manifestazione podistica tornata tra le vi ...