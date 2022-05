Stefano De Martino stupisce con parole forti sull' essere genitori | Non ci sono madri

Advertising

queen_adnknesh : RT @sonounafatina_: la sorella di Stefano de Martino con il suo assistente alla serata questo è un crossover - Sabri_Alfa : RT @sonounafatina_: la sorella di Stefano de Martino con il suo assistente alla serata questo è un crossover - paladino_clara : RT @sonounafatina_: la sorella di Stefano de Martino con il suo assistente alla serata questo è un crossover - GroppiMartina : RT @Rosanna52702609: Comunque stasera l’ assistente di Stefano De Martino è stato l’ assistente personale di Lulù .. parliamone ?? La nostr… - Honolul62444404 : RT @Rosanna52702609: Comunque stasera l’ assistente di Stefano De Martino è stato l’ assistente personale di Lulù .. parliamone ?? La nostr… -

Il 9 settembre 2021, nello spazio "Jazz & Image" allestito a Roma di fronte alle mura del Colosseo, nel corso di "Stories Live", il PatronDee l'autrice Mariella Nava consegnano il ...Presenti anche i 3 giudici del serale,De, Stash Fiordispino e Emanuele Filiberto di Savoia, così come il coreografo e direttore artistico del talent, Stephane Jarny. La regia è a ...Il video, pubblicato sui social, ha fatto subito registrare un boom di like e di commenti, con gli utenti che si sono molto divertiti. Nel video si sente anche una voce fuori campo: è quella di ...Ospiti della serata Alessandra Amoroso e Sofia Goggia. In studio anche la giuria composta da Stefano De Martino, Stash, Emanuele Filiberto e dai sei professori Rudy Zerbi, Alessandra Celentano ...