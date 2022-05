Stefano De Martino | altro che Belen | “lascia” l’Italia in piacevole compagnia

(Di domenica 15 maggio 2022)De, senzaRodriguez,momentaneamentee vola in Germania inDemomentameante, rinuncia a trascorrere il weekend conRodriguez e vola in Germania in. A svelare tutto ai fan è stato il conduttore napoletano pubblicando alcune storie sul proprio profilo Instagram e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

braviacaderex : STEFANO DE MARTINO FA PARTE DELLA GIURIA TECNICA E VOTA LUIGI E SERENA #amici21 #luigistrangis #serenacarella… - queen_adnknesh : RT @sonounafatina_: la sorella di Stefano de Martino con il suo assistente alla serata questo è un crossover - Sabri_Alfa : RT @sonounafatina_: la sorella di Stefano de Martino con il suo assistente alla serata questo è un crossover - paladino_clara : RT @sonounafatina_: la sorella di Stefano de Martino con il suo assistente alla serata questo è un crossover - GroppiMartina : RT @Rosanna52702609: Comunque stasera l’ assistente di Stefano De Martino è stato l’ assistente personale di Lulù .. parliamone ?? La nostr… -

Nell'episodio più recente è stato protagonistaDe, ballerino, conduttore televisivo e, come ben sappiamo padre di Santiago , il figlio di 9 anni che ha avuto con Belen Rodriguez . ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: Amici 21 : le lacrime diDee l intervento di Maria De Filippi Amici 21 : squadra che vince non si cambia (ma occhio alla ...Stefano De Martino, senza Belen Rodriguez, lascia momentaneamente l'Italia e vola in Germania in piacevole compagnia.Nella vita di Belen Rodriguez sicuramente c’è un grande amore: Stefano De Martino. Il ritorno di fiamma con l’ex marito è ...