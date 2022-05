StarLink anche in Italia si potrà ricevere il kit immediatamente: addio alle attese (Di domenica 15 maggio 2022) Presto sarà disponibile praticamente per tutti il servizio satellitare di StarLink, che per un lungo periodo di tempo è stato ristretto soltanto ad una certa categoria di persone. D’ora in avanti, però, non sarà più così; in che modo potremo accedere a questa fantastica connessione? Questo servizio, oltre ad essere molto richiesto, è tanto efficiente quanto costoso – Computermagazine.itLa società di Elon Musk ha annunciato su Twitter che presto arriveranno così tante spedizioni che saranno in grado di coprire ben 32 nazioni in tutto il mondo. Verranno prese in considerazione pure quei paesi in cui gli spazi oramai sono stati esauriti, come anche quelli dove deve ancora giungere poiché fino ad ora non c’è stata la possibilità di farlo; erano luoghi non raggiungibili o fuori dalla copertura, ma adesso non sarà più un problema. Comunque ... Leggi su computermagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Presto sarà disponibile praticamente per tutti il servizio satellitare di, che per un lungo periodo di tempo è stato ristretto soltanto ad una certa categoria di persone. D’ora in avanti, però, non sarà più così; in che modo potremo accedere a questa fantastica connessione? Questo servizio, oltre ad essere molto richiesto, è tanto efficiente quanto costoso – Computermagazine.itLa società di Elon Musk ha annunciato su Twitter che presto arriveranno così tante spedizioni che saranno in grado di coprire ben 32 nazioni in tutto il mondo. Verranno prese in considerazione pure quei paesi in cui gli spazi oramai sono stati esauriti, comequelli dove deve ancora giungere poiché fino ad ora non c’è stata la possibilità di farlo; erano luoghi non raggiungibili o fuori dalla copertura, ma adesso non sarà più un problema. Comunque ...

