Star Wars a tinte horror in questi inquietantissimi concept art (FOTO) (Di domenica 15 maggio 2022) Se vi siete mai chiesti come sarebbe Star Wars in chiave horror, beh, c'è chi lo ha immaginato per voi... Guardate questi inquietantissimi concept art. Lo Star Wars Day è giunto al termine, ma oggi non solo abbiamo il #RevengeOfThe5th, ma ci portiamo ancora dietro qualche strascico da ieri... Come questi concept art in chiave horror realizzati mediante l'utilizzo di un'intelligenza artificiale. Così i vari Luke Skywalker, Han Solo, la Principessa Leia Leia, Chewbacca e persino Yoda vengono quindi re-immaginati dall'artista Rob Sheridan, come riporta anche Bloody Disgusting, e riproposti in veste del tutto nuova e decisamente più macabra. "In occasione dello #StarWarsDay ... Leggi su movieplayer (Di domenica 15 maggio 2022) Se vi siete mai chiesti come sarebbein chiave, beh, c'è chi lo ha immaginato per voi... Guardateart. LoDay è giunto al termine, ma oggi non solo abbiamo il #RevengeOfThe5th, ma ci portiamo ancora dietro qualche strascico da ieri... Comeart in chiaverealizzati mediante l'utilizzo di un'intelligenza artificiale. Così i vari Luke Skywalker, Han Solo, la Principessa Leia Leia, Chewbacca e persino Yoda vengono quindi re-immaginati dall'artista Rob Sheridan, come riporta anche Bloody Disgusting, e riproposti in veste del tutto nuova e decisamente più macabra. "In occasione dello #Day ...

