Speciale TG5 | “Queen Elizabeth | l’intramontabile” | anticipazioni domenica 15 maggio

domenica 15 maggio, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «Queen Elizabeth, l'intramontabile»: ecco le anticipazioni domenica 15 maggio, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «Queen Elizabeth, l'intramontabile». L'approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico e condotto da Dario Maltese, è intitolato alla Queen of The United Kingdom and 14 other Commonwealth realms, in occasione del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno. Elisabetta II è la Regina dei record, la sovrana più longeva della ...

