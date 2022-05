Sparatoria in un supermercato a Buffalo, almeno 10 morti: possibile movente razziale (Di domenica 15 maggio 2022) Si chiama Payton Gendron, ha 18 anni ed è uno studente di Concklin, contea a circa trecento chilometri da Buffalo, l’autore della strage al supermarket Tops Friendly, dove nel pomeriggio di ieri ora locale (sabato sera in Italia) sono state uccise dieci persone e ferite tre. Il killer è stato arrestato dalla polizia. Undici delle tredici persone colpite da Gendron sono afroamericane, due sono bianche. Lo studente è accusato di “crimine d’odio razziale e estremismo”. È di almeno 10 morti e un ferito grave il bilancio della Sparatoria avvenuta in un supermercato di Buffalo, nello Stato di New York. Gli inquirenti ritengono che l’aggressore possa aver trasmesso in tempo reale la strage su internet e stanno cercando di capire se avesse pubblicato un manifesto online. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Si chiama Payton Gendron, ha 18 anni ed è uno studente di Concklin, contea a circa trecento chilometri da, l’autore della strage al supermarket Tops Friendly, dove nel pomeriggio di ieri ora locale (sabato sera in Italia) sono state uccise dieci persone e ferite tre. Il killer è stato arrestato dalla polizia. Undici delle tredici persone colpite da Gendron sono afroamericane, due sono bianche. Lo studente è accusato di “crimine d’odioe estremismo”. È di10e un ferito grave il bilancio dellaavvenuta in undi, nello Stato di New York. Gli inquirenti ritengono che l’aggressore possa aver trasmesso in tempo reale la strage su internet e stanno cercando di capire se avesse pubblicato un manifesto online. I ...

