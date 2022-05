Sparatoria a Buffalo, le parole del killer: «Volevo uccidere afroamericani» (Di domenica 15 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha commentato la strage avvenuta ieri, 14 maggio, in un supermercato di Buffalo, nello Stato di New York. «Dobbiamo lavorare insieme per affrontare l’odio che resta una macchia sull’anima dell’America. Un uomo da solo con armi da guerra e un animo pieno d’odio ha ucciso a sangue freddo dieci innocenti in un supermercato». Dalle informazioni pubblicate nelle ultime ore il movente più probabile sembra quello dell’odio razziale. L’autore della Sparatoria che ha causato la morte di dieci persone ed è stata ripresa in diretta streaming su Twitch è un ragazzo bianco di 18 anni, Payton Gendron. Il suo nome era già noto alle autorità: in passato era infatti già stato sotto indagine per minacce, dopo che il liceo che frequentava aveva allertato la polizia in merito a un «ragazzo problematico che diceva di ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha commentato la strage avvenuta ieri, 14 maggio, in un supermercato di, nello Stato di New York. «Dobbiamo lavorare insieme per affrontare l’odio che resta una macchia sull’anima dell’America. Un uomo da solo con armi da guerra e un animo pieno d’odio ha ucciso a sangue freddo dieci innocenti in un supermercato». Dalle informazioni pubblicate nelle ultime ore il movente più probabile sembra quello dell’odio razziale. L’autore dellache ha causato la morte di dieci persone ed è stata ripresa in diretta streaming su Twitch è un ragazzo bianco di 18 anni, Payton Gendron. Il suo nome era già noto alle autorità: in passato era infatti già stato sotto indagine per minacce, dopo che il liceo che frequentava aveva allertato la polizia in merito a un «ragazzo problematico che diceva di ...

