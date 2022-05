Sparatoria a Buffalo, il killer era noto alle autorità: «Aveva già detto di volere fare una strage» (Di domenica 15 maggio 2022) L’autore della Sparatoria al supermercato Tops Friendly Market di Buffalo, nello Stato di New York, che ha causato la morte di 10 persone ed è stata ripresa in diretta streaming su Twitch, è un ragazzo bianco di 18 anni, Payton Gendron. Il suo nome era già noto alle autorità: in passato era infatti già stato sotto indagine per minacce, dopo che il liceo che frequentava Aveva allertato la polizia in merito a un «ragazzo problematico che diceva di voler fare una Sparatoria alla cerimonia di diploma o successivamente». Gendron ha studiato per un periodo breve al Suny Broome Community College, e ha pubblicato online un manifesto suprematista di oltre 100 pagine in cui, tra le altre cose, affermava: «La popolazione bianca diminuisce. Per ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) L’autore dellaal supermercato Tops Friendly Market di, nello Stato di New York, che ha causato la morte di 10 persone ed è stata ripresa in diretta streaming su Twitch, è un ragazzo bianco di 18 anni, Payton Gendron. Il suo nome era già: in passato era infatti già stato sotto indagine per minacce, dopo che il liceo che frequentavartato la polizia in merito a un «ragazzo problematico che diceva di volerunaalla cerimonia di diploma o successivamente». Gendron ha studiato per un periodo breve al Suny Broome Community College, e ha pubblicato online un manifesto suprematista di oltre 100 pagine in cui, tra le altre cose, affermava: «La popolazione bianca diminuisce. Per ...

