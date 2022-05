Sottomarini russi nel Mar Nero: Mosca punta (di nuovo) su Odessa? (Di domenica 15 maggio 2022) Sembrava che fosse ormai fuori dai radar, arroccata dietro la statua di Caterina II che guarda il mare. E invece, proprio da quel mare, il Mar Nero, Odessa potrebbe presto (il condizionale è d’obbligo) dover respingere un ipotetico assalto russo. Gli indizi non mancano, a cominciare dagli ultimi movimenti di sei Sottomarini russi, che avrebbero InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 15 maggio 2022) Sembrava che fosse ormai fuori dai radar, arroccata dietro la statua di Caterina II che guarda il mare. E invece, proprio da quel mare, il Marpotrebbe presto (il condizionale è d’obbligo) dover respingere un ipotetico assalto russo. Gli indizi non mancano, a cominciare dagli ultimi movimenti di sei, che avrebbero InsideOver.

Advertising

etventadv : RT @ilpetulante: Ecco. Gli americani non possono certo credere veramente che una guerra contro la Russia finisca per coinvolgere solo l'Eur… - Poghos2003 : RT @ilpetulante: Ecco. Gli americani non possono certo credere veramente che una guerra contro la Russia finisca per coinvolgere solo l'Eur… - ilpetulante : Ecco. Gli americani non possono certo credere veramente che una guerra contro la Russia finisca per coinvolgere sol… - Urfido : RT @agambella: Viene riferito che l'intera flotta dei sottomarini russi (si presume carichi di missili Kalibr) ha lasciato il porto di Seba… - corrado611 : @antoniodes85 @AlfonsoFuggetta Si, certo, a parte gli sconfinamenti aerei e le bombe di profondità dimostrative per… -