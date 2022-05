Sono passati anni dal suo debutto televisivo – vi ricordate le sue televendite? Ecco cosa fa oggi (Di domenica 15 maggio 2022) Tutti lo conosciamo, dal suo volto alla sua iconica voce. Ha accompagnato le pubblicità sulla nostra tv per anni… Che fine ha fatto adesso? Stiamo parlando del mitico Giorgio Mastrota, re indiscusso delle televendite. Lo abbiamo visto per anni alla televisione promuovere prodotto dopo prodotto -famosissimo, in particolare, per pentole e materassi- ma da un po’ si vede ben poco… cosa fa nella vita adesso? In onore del 58esimo compleanno dell’attore, che cade proprio oggi, Domenica 15 Giugno, ripercorriamo insieme la sua carriera e vediamo di cosa si occupa al giorno d’oggi. Giorgio Mastrota è nato a Milano, da genitori calabresi. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, da giovane si è fatto notare per aver vinto il titolo di ‘Uomo ideale’ ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 15 maggio 2022) Tutti lo conosciamo, dal suo volto alla sua iconica voce. Ha accompagnato le pubblicità sulla nostra tv per… Che fine ha fatto adesso? Stiamo parlando del mitico Giorgio Mastrota, re indiscusso delle. Lo abbiamo visto peralla televisione promuovere prodotto dopo prodotto -famosissimo, in particolare, per pentole e materassi- ma da un po’ si vede ben poco…fa nella vita adesso? In onore del 58esimo compleanno dell’attore, che cade proprio, Domenica 15 Giugno, ripercorriamo insieme la sua carriera e vediamo disi occupa al giorno d’. Giorgio Mastrota è nato a Milano, da genitori calabresi. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, da giovane si è fatto notare per aver vinto il titolo di ‘Uomo ideale’ ...

