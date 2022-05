Sonia Marra, “buttata nell’immondizia”: intercettazione riapre caso? (Di domenica 15 maggio 2022) Una intercettazione shock potrebbe riaprire il caso di Sonia Marra, la giovane 25enne di Specchia, in provincia di Lecce, misteriosamente scomparsa a Perugia il 16 novembre del 2006. E’ quella captata dai carabinieri di Todi nell’ambito di una inchiesta per droga tra un parroco ed un seminarista nel corso della quale emerge una frase inquietante: “A quella ragazza sai che hanno fatto? A quella l’hanno tritata… quella non la troveranno mai. L’hanno buttata nell’immondizia”. intercettazione shock su Sonia Marra L’intercettazione getta ora nuova ombre sul caso di scomparsa di Sonia Marra. La conversazione risale al 2011 e, come riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno, ... Leggi su chihaucciso (Di domenica 15 maggio 2022) Unashock potrebbe riaprire ildi, la giovane 25enne di Specchia, in provincia di Lecce, misteriosamente scomparsa a Perugia il 16 novembre del 2006. E’ quella captata dai carabinieri di Todi nell’ambito di una inchiesta per droga tra un parroco ed un seminarista nel corso della quale emerge una frase inquietante: “A quella ragazza sai che hanno fatto? A quella l’hanno tritata… quella non la troveranno mai. L’hanno”.shock suL’getta ora nuova ombre suldi scomparsa di. La conversazione risale al 2011 e, come riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno, ...

Agenzia_Ansa : 'A quella ragazza sai che hanno fatto? L'hanno tritata. Quella non la ritroveranno mai': è l'intercettazione choc a… - Corriere : Nell'intercettazione si sente un parroco che dice: «Era un giro di droga, soldi, sesso…L’hanno annientata perché ci… - Noemithestar : Scomparsa Sonia Marra, un seminarista e un sacerdote nel 2011: 'Buttata nell'immondizia' - Robypennny : RT @Agenzia_Ansa: 'A quella ragazza sai che hanno fatto? L'hanno tritata. Quella non la ritroveranno mai': è l'intercettazione choc agli at… - AminelliVr : RT @Agenzia_Ansa: 'A quella ragazza sai che hanno fatto? L'hanno tritata. Quella non la ritroveranno mai': è l'intercettazione choc agli at… -