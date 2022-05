Signorini fidanzato con Paolo Galimberti da 19 anni | ecco chi è

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 maggio 2022) Il grande amore edi Alfonso? Il mistero sul Vip del Gossip in assoluto, sul giornalista del mondo rosa per eccellenza, rimane sempre molto velato e segreto. L’ultimo suo compagno noto e conosciuto è stato. Lui stesso ha ammesso e parlato di questa storia d’amore. Una volta però che la storia è conclusa,ha dichiarato di avere qualche problema di fedeltà, mettendo in mostra una visione un po’ particolare sotto questo aspetto. La relazione era iniziata nel 2000, ma non è dato sapersi se sia davvero realmente finita. I dubbi sono davvero tanti. Alfonso recentemente è stato protagonista di una sorta di incontri segreti, che tanto hanno fatto chiacchierare il mondo del gossip. A fare chiarezza è stato però il diretto interessato in un’intervista rilasciata ...